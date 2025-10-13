Ультраправые неудачно выступили на местных выборах в Португалии

На местных выборах, которые состоялись в Португалии в воскресенье, ультраправая партия Chega получила вдвое меньшую долю голосов, чем на парламентских выборах в мае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

После подсчета всех голосов Chega получила 11,86% всех голосов, которые были отданы на местных выборах, и впервые будет иметь большинство в местных советах трех городов – Сан-Висенте на острове Мадейра, а также Энтронкаменто и Альбуфейра в центре и юге Португалии соответственно.

Результат Chega оказался почти втрое больше полученного на предыдущих местных выборах 2021 года.

В то же время некоторые опросы предсказывали партии первое место, а полученная доля голосов почти вдвое меньше 23%, которые она получила на досрочных выборах в парламент Португалии в мае.

Победу на местных выборах одержала правящая правоцентристская Социал-демократическая партия, которая получит 136 из 308 мест в местных советах, в том числе в крупнейших городах Португалии – Лиссабоне и Порту. Ее соперник – левоцентристская Социалистическая партия – получила 128 мест.

Лидер португальских ультраправых Андре Вентура в понедельник, комментируя результаты выборов, сказал сторонникам, что результаты являются "большой победой для Chega", но признал, что "мы хотели большего".

По итогам последних выборов в мае ультраправая партия Chega, которая занимает традиционно жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, стала второй по величине партией парламента Португалии.

Под влиянием Chega правоцентристское португальское правительство взялось принимать меры для противодействия миграции.