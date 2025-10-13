Эстония запретила въезд пророссийскому политику из Латвии

Эстония установила краткосрочный запрет на въезд в страну латвийскому политику, бывшему депутату Сейма и действующему депутату Рижского горсовета Алексею Росликову, который возглавляет оппозиционную партию "Стабильности!".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В понедельник, 13 октября, вечером Росликов должен был выступить на мероприятии в Таллинне, организованном бывшим эстонским депутатом Ольгой Ивановой.

По словам политика, опубликованным в социальных сетях, днем он успел пересечь границу, однако через некоторое время его автомобиль остановила полиция. От властей Эстонии Росликов узнал, что ему запрещено находиться на территории страны.

"Единственное, что я могу сказать – желаю ему побыстрее добраться домой", – сказал в разговоре с ERR министр внутренних дел Игорь Таро (Eesti 200).

"Если у людей нехорошие намерения относительно того, что они пытаются сделать в Эстонии, особенно в связи с их поддержкой российской агрессии и российской повестки дня, то им здесь не место. Особенно в предвыборную неделю, особенно в такое чувствительное время. Думаю, что это будет конкретным примером всем", – добавил он.

"Я считаю, что это недопустимо. Когда власть боится свободного слова и открытого разговора – это говорит о слабости, а не о силе", – отреагировала на инцидент Ольга Иванова.

5 июня бывшего депутата выгнали с заседания Сейма за грубость и выступление на русском языке.

9 июня Служба государственной безопасности открыла уголовное производство против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти.

Сообщали также о задержании Росликова, однако через несколько дней его отпустили.

Латвийские спецслужбы уже неоднократно проводили профилактические беседы с Росликовым, предупреждая его об уголовной ответственности за совершение уголовных преступлений.