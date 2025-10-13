Словения присоединилась к программе закупки американского оружия для Украины

Премьер-министр Словении Роберт Голоб во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник сказал, что его страна присоединилась к PURL – программе закупки американского оружия для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dnevnik.si.

По словам Голоба, сумма средств, которую Словения направит на программу PURL, засекречена. В то же время он уточнил, что речь пойдет о противовоздушной обороне, а именно ракеты "земля-воздух", которые должны защищать гражданскую, прежде всего энергетическую инфраструктуру.

"Постоянные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру не имеют военных целей, а лишь истощают гражданское население", – сказал словенский премьер-министр.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что к программе PURL уже присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Германия, Литва, Латвия, Эстония и Канада, а ее финансирование составляет около двух миллиардов евро.

Как известно, европейские страны покупают американское оружие для Украины в рамках программы PURL, разработанной президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле.

На данный момент было профинансировано оружие на сумму $2 млрд, а президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на ежемесячные поставки на сумму $1 млрд.

Киев говорил, что особенно полагается на США в вопросе поставок жизненно важных средств противовоздушной обороны и ракет дальнего действия на фоне усиления Россией бомбардировки Украины.