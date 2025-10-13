У Франції після пограбування музею Жака Ширака затримали чотирьох людей

Четверо осіб, підозрюваних у пограбуванні музею, присвяченого колишньому президенту Франції Жаку Шираку, розташованого в комуні Сарран, були взяті під варту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Чотири людини були заарештовані і взяті під варту після пограбування музею Жака Ширака в Саррані, яке сталося в неділю, 12 жовтня, приблизно з 10:00 до 10:30 ранку.

За даними прокуратури, злочинці були "в балаклавах і озброєні рушницею і холодною зброєю".

Увійшовши всередину, вони нібито погрожували працівникам рецепції та відвідувачам.

Потім вони втекли з готівкою і "щонайменше одним колекційним годинником".

Прокуратура міста Тюль розпочала розслідування і доручила його слідчій бригаді міста Тюль, йдеться у повідомленні прокуратури.

Чотири особи, які "ймовірно, були причетні", були заарештовані через кілька годин після подій після "численних розслідувань і обшуків".

У понеділок департамент Коррез, якому належить музей, оголосив, що подає скаргу.

Музей Жака Ширака, відкритий у грудні 2000 року, зберігає численні подарунки, зроблені колишньому президенту під час його офіційних поїздок до Франції та за кордон. У листопаді 2011 року він став об'єктом крадіжки: був викрадений сокіл з жовтого золота з діамантами, подарований Жаку Шираку Саудівською Аравією під час його перебування на посаді президента.

Нагадаємо, у 2019 році у Франції у віці 86 років помер експрезидент Жак Ширак. Він був президентом Франції протягом 12 років – з 1995 по 2007 рік.

На його похорон приїздив і глава Кремля Владімір Путін.