Путін і Макрон поговорили у Парижі

Президент Росії Владімір Путін 30 вересня коротко поговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном на виході з церкви Сен-Сюльпіс, у якій завершилася панахида за експрезидентом Франції Жаком Шираком.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Інтерфакс-Україна".



Путін протягом близько двох хвилин поспілкувався з Макроном, після чого пройшов до свого автомобіля.



У свою чергу речник Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив бесіду Путіна з Макроном, зазначивши, що вона мала короткий характер.





"Буквально перекинувся кількома словами з Еммануелем Макроном, уже виходячи з церкви", - сказав Пєсков.



Пєсков розповів, що Путін невідкладно вилітає до Москви, де у нього ввечері запланована низка внутрішніх заходів.

Нагадаємо, після останньої зустрічі президентів у Франції Макрон зробив великий акцент на Росії під час своєї щорічної промови перед французькими дипломатами 27 серпня, заявивши послам, що "Європа зникне", якщо не зможе переосмислити свою стратегію щодо Росії.

Президенти на зустрічі домовилися дати поштовх врегулюванню російсько-українського конфлікту.