Во Франции после ограбления музея Жака Ширака задержали четырех человек

Четверо человек, подозреваемых в ограблении музея, посвященного бывшему президенту Франции Жаку Шираку, расположенного в коммуне Сарран, были взяты под стражу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Четыре человека были арестованы и взяты под стражу после ограбления музея Жака Ширака в Сарране, которое произошло в воскресенье, 12 октября, примерно с 10:00 до 10:30 утра.

По данным прокуратуры, преступники были "в балаклавах и вооружены ружьем и холодным оружием".

Войдя внутрь, они якобы угрожали работникам рецепции и посетителям.

Затем они скрылись с наличными и "по меньшей мере одними коллекционными часами".

Прокуратура города Тюль начала расследование и поручила его следственной бригаде города Тюль, говорится в сообщении прокуратуры.

Четыре человека, которые "вероятно, были причастны", были арестованы через несколько часов после событий после "многочисленных расследований и обысков".

В понедельник департамент Коррез, которому принадлежит музей, объявил, что подает жалобу.

Музей Жака Ширака, открытый в декабре 2000 года, хранит многочисленные подарки, сделанные бывшему президенту во время его официальных поездок во Францию и за границу. В ноябре 2011 года он стал объектом кражи: был похищен сокол из желтого золота с бриллиантами, подаренный Жаку Шираку Саудовской Аравией во время его пребывания на посту президента.

Напомним, в 2019 году во Франции в возрасте 86 лет умер экс-президент Жак Ширак. Он был президентом Франции в течение 12 лет – с 1995 по 2007 год.

На его похороны приезжал и глава Кремля Владимир Путин.