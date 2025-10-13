Зеленський розповів про підготовку до "Рамштайну" 15 жовтня

Президент Володимир Зеленський озвучив пріоритети на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбудеться в середу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Зеленського, в понеділок міністр оборони України Денис Шмигаль доповів щодо підготовки нового "Рамштайну", який відбудеться в середу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Наші пріоритети – це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання", – додав він.

Глава держави також розповів про роботу в межах програм PURL – закупівля американської зброї для України за кошт європейських союзників НАТО і SAFE – механізм оборонних кредитів ЄС.

"І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які будуть стримувати Росію вже зараз", – написав Зеленський.

Формат "Рамштайн" був започаткований у березні 2022 року Сполученими Штатами як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 держав.

Після приходу до влади у США Дональда Трампа координацією зустрічей у форматі "Рамштайн" зайнялись Британія та Німеччина.

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 9 вересня у Лондоні.

На ньому, зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України.

А міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Сполученого Королівства далекобійних дронів для України.