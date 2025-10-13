Зеленский рассказал о подготовке к "Рамштайну" 15 октября

Президент Владимир Зеленский озвучил приоритеты на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится в среду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Зеленского, в понедельник министр обороны Украины Денис Шмыгаль доложил о подготовке нового "Рамштайна", который состоится в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Наши приоритеты – это ПВО, и это не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка", – добавил он.

Глава государства также рассказал о работе в рамках программ PURL – закупка американского оружия для Украины за счет европейских союзников НАТО и SAFE – механизм оборонных кредитов ЕС.

"И если PURL уже стала эффективной, то европейскую программу Security Action for Europe еще нужно наполнить реально актуальным содержанием. В частности, нужны такие элементы национального участия европейских стран в SAFE, которые будут сдерживать Россию уже сейчас", – написал Зеленский.

Формат "Рамштайн" был создан в марте 2022 года Соединенными Штатами как платформа координации военной помощи Украине с участием более 50 государств.

После прихода к власти в США Дональда Трампа координацией встреч в формате "Рамштайн" занялись Великобритания и Германия.

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" состоялось 9 сентября в Лондоне.

На нем, в частности, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину.

А министр обороны Великобритании Джон Гилли сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.