У Кремлі кажуть, що нової розмови Путіна й Трампа поки не планували

У Кремлі заявили, що планів щодо розмови правителя Росії Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом наразі немає.

Як повідомляє російський "Коммерсант", пише "Європейська правда", про це сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Пєскова запитали про можливість телефонної розмови після коментарів Трампа про те, що він може поговорити з Путіним на тлі своїх роздумів щодо надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

"Справді, судячи з повідомлень, Трамп сказав про таку можливість. Поки якихось чітких домовленостей про телефонну розмову немає. Щойно вони з’являться, розмова відбудеться", – сказав речник.

Перед цим Пєсков заявив, що перспектива отримання Україною ракет Tomahawk викликає "велике занепокоєння", а заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв у хамській манері відповів Трампу і пригрозив відповіддю.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський вдруге за два дні мав телефонну розмову з президентом США. Після неї він заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk.