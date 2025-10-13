В Кремле говорят, что нового разговора Путина и Трампа пока не планировали

В Кремле заявили, что планов телефонного разговора правителя России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока нет.

Как сообщает российский "Коммерсант", пишет "Европейская правда", об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пескова спросили о возможности телефонного разговора после комментариев Трампа о том, что он может поговорить с Путиным на фоне своих размышлений о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

"Действительно, судя по сообщениям, Трамп сказал о такой возможности. Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится", – прокомментировал он.

Перед этим Песков заявил, что перспектива получения Украиной ракет Tomahawk вызывает "большую обеспокоенность", а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в хамской манере ответил Трампу и пригрозил ответом.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США. После него он заявил, что Россия боится возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk.





