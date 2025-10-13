Туск відповів футбольним фанам, які облаяли його на матчі проти Литви

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск відреагував на лайку, яка лунала в його бік під час футбольного матчу між збірними Польщі та Литви напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав на Х.

У неділю в литовському Каунасі польські футболісти зіграли черговий матч у межах відбіркових ігор до чемпіонату світу, а їхнім суперником була збірна Литви.

На виїзний матч також поїхав польський прем'єр Дональд Туск, який зайняв місце в почесній ложі поруч із главою уряду Литви Інгою Ругініене.

На трибунах польські вболівальники, крім підтримки гравців, також критикували Туска. Лунали нецензурні вигуки, було вивішено банер з написом "Ти не є, не був і не будеш вболівальником збірної Польщі".

Сам премʼєр відреагував на це іронічно.

"Пісовці (депутати від партії "Право і справедливість" – Ред.) запитують, чи я перекладав литовській прем'єрці всі вигуки з трибун. "Дональд, дурень..." я переклав. Я маю слабкість до цього гасла – завжди, коли його скандують, я виграю вибори", – написав глава уряду.

Далі у своєму дописі Туск зазначив, що не перекладав такі гасла, як "забирайтеся, с**и", "йо***ий Ізраїль" та "будемо ї***ити поліцію".

Нагадаємо, понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністра.

