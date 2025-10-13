Трамп верит, что Орбан победит на следующих выборах в Венгрии

Президент США Дональд Трамп пожелал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану успехов на предстоящих выборах в 2026 году и выразил уверенность, что он сможет превзойти предыдущий результат.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в понедельник на пресс-конференции в египетском городе Шарм-эль-Шейх в рамках мирного саммита по вопросам будущего сектора Газа.

Американский президент в конце выступления несколько раз окликнул венгерского премьера по имени, сказав, что "мы любим Виктора" и назвав его "победителем" (по-английски 'victor').

"Какой замечательный парень. Ты фантастический. Он замечательный лидер. Я поддержал его на последних выборах, и он выиграл с преимуществом в 28 пунктов. Так что в этот раз ты достигнешь еще лучших результатов, если будут новые выборы", – сказал Трамп.

Он добавил, что в администрации США "мы тебя поддерживаем на 100%".

Отметим, что опросы в Венгрии систематически показывают падение популярности как Орбана лично, так и его партии "Фидес".

Зато партия "Тиса" во главе с главным соперником премьера Венгрии – Петером Мадяром – имеет шансы победить на парламентских выборах в апреле 2026 года.