Британских депутатов предупредили, что за ними шпионят Иран, Китай и Россия

Британская внутренняя разведывательная служба MI5 в понедельник опубликовала предупреждение для членов парламента о том, что они являются мишенью для шпионов из Китая, России и Ирана, которые пытаются подорвать демократию в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении MI5.

MI5 предупредила британских политиков и их сотрудников, чтобы они были осторожны в отношении шпионов, которые пытаются выманить у них информацию путем шантажа или фишинговых атак.

"Когда иностранные государства похищают важную информацию о Великобритании или манипулируют нашими демократическими процессами, они не только наносят ущерб нашей безопасности в краткосрочной перспективе, но и подрывают основы нашего суверенитета", – заявил генеральный директор MI5 Кен Маккаллум.

MI5 призвала политиков "следить за странными социальными взаимодействиями", в частности частыми просьбами о частных встречах.

Предупреждение появилось через неделю после того, как прокуратура в Великобритании отказалась от судебного разбирательства дела двух британцев, обвиняемых в шпионаже в пользу Китая.

Британский премьер-министр Кир Стармер с момента своего вступления в должность в 2024 году пытается наладить отношения с Китаем, Лондон и Пекин неоднократно обменивались обвинениями в шпионаже.

Британские спецслужбы также предупреждали о попытках Китая проникнуть в политические и деловые круги страны.