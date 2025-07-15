Британська поліція: Росія, Іран і Китай стоять за зростанням загроз і викрадень у країні

Британські поліцейські заявили, що Росія, Іран і Китай стоять за зростаючою кількістю операцій, що загрожують життю людей у країні, включно з нападами і викраденнями, часто використовуючи злочинців, а іноді і дітей як посередників.

Про це вони сказали в коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок, 15 липня, двоє британських офіцерів заявили журналістам, що з моменту отруєння нервово-паралітичним агентом "Новічок" російського подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері в 2017 році, яке, за твердженням Лондона, було здійснено російськими шпигунами, ворожі дії з боку цих держав зросли в п'ять разів.

Домінік Мерфі, який очолює Лондонське командування з боротьби з тероризмом, заявив, що масштаби, складність і обсяг ворожих операцій з боку Росії, Ірану та Китаю зросли з такою швидкістю, яку не могли передбачити ані вони, ані їхні міжнародні партнери, ані будь-яка розвідувальна спільнота.

"Ми все частіше спостерігаємо, як ці три держави проводять операції, що загрожують життю людей у Великій Британії", – заявив він журналістам.

У більшості випадків роботу на держави виконували посередники, зазвичай злочинці, які часто діяли за невелику винагороду, сказала Вікі Еванс, старша національна координаторка британської поліції з боротьби з тероризмом.

Серед посередників також були вразливі люди або ті, хто відчував себе позбавленими прав, серед заарештованих або тих, хто перебуває під слідством, були підлітки.

"Ми стурбовані тим, що вони можуть опинитися в онлайн-середовищі, де їх заохочують або підбурюють до чогось, а вони не розуміють, що від них вимагають", – сказала Еванс.

Нещодавно комітету з розвідки та безпеки парламенту Британії оприлюднив звіт, у якому було зазначено, що Іран становить значну і широкомасштабну загрозу для Британії й вона зростає, і уряд країни до неї не повністю готовий.

Також зазначимо, що Британія в оновленій Стратегії національної безпеки попередила, що країні потрібно готуватись до можливості нападу на свою територію "вперше за багато років".

У Стратегії окремо виділяється Іран як країна, що становить особливу загрозу, з огляду на союз Тегерана з Москвою, а також посилення атак іранського режиму на дисидентів за кордоном.

Стратегія національної безпеки Британії була опублікована через кілька тижнів після того, як в окремому стратегічному огляді оборони було рекомендовано значно наростити оборонну промисловість.