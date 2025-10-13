Глава МИД Германии призвал Трампа усилить давление на Путина

После успешного посредничества в войне в секторе Газа министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Владимира Путина с целью прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

На встрече с болгарским визави Георгом Георгиевым в Софии Вадефуль сказал, что Трамп "сделал решающий вклад в соглашение по сектору Газа".

"И Германия призывает его продолжать свои усилия, чтобы добиться переговоров между Россией и Украиной", – добавил он.

Министр сказал, что немецкое правительство возлагает "большие надежды на американскую администрацию, поскольку президент Трамп дал понять, что он заинтересован в достижении мирных договоренностей в разных уголках мира".

Вадефуль добавил, что "стоит приложить все усилия, чтобы осуществить новую попытку (запуска мирного процесса. – Ред.) в Украине сейчас, прежде чем там снова вспыхнут боевые действия в большем масштабе".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны в Газе следует сосредоточиться на завершении войны России против Украины.

Перед этим Трамп говорил, что глава Кремля Владимир Путин "пойдет на завершение" российско-украинской войны, иначе это будет иметь для него негативные последствия.