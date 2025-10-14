Спикер Джонсон заявил, что шатдаун может стать самым длительным в истории США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что действующий шатдаун может стать самым длительным в истории, а также предупредил, что не будет вести переговоры с демократами, пока они не откажутся от своего ключевого требования.

Его слова цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Джонсон заявил, что "не будет вести переговоры" с демократами, пока они не приостановят свои требования в отношении здравоохранения и не возобновят работу.

"Мы приближаемся к одному из самых длительных закрытий в американской истории", – сказал спикер.

Он также отметил, что ему неизвестны подробности увольнения тысяч федеральных служащих администрацией американского президента Дональда Трампа.

Между тем Палата представителей не работает, а спикер-республиканец отказывается возвращать законодателей в Вашингтон.

Как известно, 1 октября правительство США в значительной степени прекратило свою работу – то есть наступил так называемый шатдаун – поскольку глубокие партийные разногласия помешали Конгрессу и Белому дому достичь соглашения о финансировании.

СМИ писали, что шатдаун правительства США поставил под вопрос переговоры об оружии между украинской и американской сторонами в Вашингтоне на этой неделе.

В то же время в МИД Украины уверяли, что шатдаун в США не повлиял на двусторонние переговоры о поставках оружия.

7 октября Сенат США не смог принять законопроекты, которые позволили бы возобновить финансирование правительственных ведомств и прекратить шатдаун.