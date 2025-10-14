Байден похвалив Трампа за зусилля щодо припинення війни у секторі Гази

Колишній американський президент Джо Байден похвалив чинного лідера США Дональда Трампа за зусилля щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Байден заявив, що "глибоко вдячний" і "відчуває полегшення", що цей день настав.

"Шлях до цієї угоди був нелегким. Моя адміністрація невпинно працювала, щоб повернути заручників додому, надати допомогу палестинським цивільним особам і закінчити війну. Я висловлюю подяку президенту Трампу та його команді за їхню роботу з укладення нової угоди про припинення вогню", – заявив колишній американський лідер.

Він наголосив, що зараз, за підтримки Сполучених Штатів та світу, Близький Схід перебуває на шляху до миру.

13 жовтня Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Газа між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.

Виступаючи у парламенті Ізраїлю, він заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни Росії проти України.