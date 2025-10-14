Байден похвалил Трампа за усилия по прекращению войны в секторе Газа

Бывший американский президент Джо Байден похвалил действующего лидера США Дональда Трампа за усилия по прекращению войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Байден заявил, что "глубоко благодарен" и "испытывает облегчение", что этот день настал.

"Путь к этому соглашению был нелегким. Моя администрация неустанно работала, чтобы вернуть заложников домой, оказать помощь палестинским гражданским лицам и закончить войну. Я выражаю благодарность президенту Трампу и его команде за их работу по заключению нового соглашения о прекращении огня", – заявил бывший американский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас, при поддержке Соединенных Штатов и мира, Ближний Восток находится на пути к миру.

13 октября Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На мероприятии также присутствовали лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.

Выступая в Кнессете, он заявил, что после завершения войны в Газе следует сосредоточиться на завершении войны России против Украины.