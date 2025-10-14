Німеччина обіцяє Румунії та Болгарії підтримку у протистоянні з Росією

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який вирушає у дводенний візит до Болгарії та Румунії, пообіцяв цим країнам підтримку у протистоянні з Росією.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Перед від’їздом німецький міністр заявив, що Румунія і Болгарія є "партнерами, які мають вирішальне значення для безпеки та стабільності Європи".

"Південно-Східна Європа є стратегічним центром нашого континенту", – зазначив Вадефуль.

За його словами, загроза зовнішнім кордонам ЄС і південно-східному флангу НАТО помітна на Чорному морі на тлі війни Росії в Україні.

"Саме тут буде вирішено, чи залишиться Європа здатною діяти – в плані безпеки, солідарності та подальшого розвитку нашого союзу", – додав він.

Згодом на зустрічі з Вадефулем міністр закордонних справ Болгарії Георг Георгієв заявив про стурбованість щодо того, що "Чорне море все частіше фігурує на порядку денному НАТО та Європейського Союзу".

Болгарія, за його словами, дуже зацікавлена в підтримці стабільності в регіоні.

Після зустрічі з Георгієвим Вадефуль мав вилетіти до Бухареста для переговорів з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною Цою у вівторок.

Щодо нещодавніх порушень румунського повітряного простору російськими безпілотниками, Вадефуль заявив, що атаки на суверенітет партнера по НАТО є неприйнятними.

"Ми чітко налаштовані захищати та обороняти Європу разом з Румунією", – сказав він.

Міністерство закордонних справ у Берліні повідомило, що переговори Вадефуля у Бухаресті стосуватимуться економічного співробітництва, зусиль з підвищення європейської конкурентоспроможності та програми розширення ЄС.

Крім того, Вадефуль закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Владіміра Путіна з метою припинення війни Росії проти України.

А на тлі інцидентів з дронами Вадефуль закликав до тіснішої співпраці між ЄС і НАТО.