Германия обещает Румынии и Болгарии поддержку в противостоянии с Россией

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который отправляется в двухдневный визит в Болгарию и Румынию, пообещал этим странам поддержку в противостоянии с Россией.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Перед отъездом немецкий министр заявил, что Румыния и Болгария являются "партнерами, которые имеют решающее значение для безопасности и стабильности Европы".

"Юго-Восточная Европа является стратегическим центром нашего континента", – отметил Вадефуль.

По его словам, угроза внешним границам ЕС и юго-восточному флангу НАТО видна на Черном море на фоне войны России в Украине.

"Именно здесь будет решено, останется ли Европа способной действовать – в плане безопасности, солидарности и дальнейшего развития нашего союза", – добавил он.

Впоследствии на встрече с Вадефулем министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев заявил об обеспокоенности относительно того, что "Черное море все чаще фигурирует в повестке дня НАТО и Европейского Союза".

Болгария, по его словам, очень заинтересована в поддержании стабильности в регионе.

После встречи с Георгиевым Вадефуль должен был вылететь в Бухарест для переговоров с министром иностранных дел Румынии Оаной Цой во вторник.

Относительно недавних нарушений румынского воздушного пространства российскими беспилотниками, Вадефуль заявил, что атаки на суверенитет партнера по НАТО неприемлемы.

"Мы четко настроены защищать и оборонять Европу вместе с Румынией", – сказал он.

Министерство иностранных дел в Берлине сообщило, что переговоры Вадефуля в Бухаресте будут касаться экономического сотрудничества, усилий по повышению европейской конкурентоспособности и программы расширения ЕС.

Кроме того, Вадефуль призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Владимира Путина с целью прекращения войны России против Украины.

А на фоне инцидентов с дронами Вадефуль призвал к более тесному сотрудничеству между ЕС и НАТО.