Глава МЗС Німеччини хоче тіснішої координації між ЄС і НАТО

У світлі інцидентів з безпілотниками міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до тіснішої співпраці між ЄС і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль закликає до посилення координації ЄС і НАТО в оборонних зусиллях.

"Росія хоче перевірити нашу рішучість і спровокувати заворушення. Це небезпечно, і ми повинні дати чітку і єдину відповідь", – заявив політик ХДС на зустрічі зі своїми колегами з Польщі, Франції та України в польській столиці Варшаві.

Останніми днями ми стали свідками нової хвилі гібридних атак проти країн НАТО, в тому числі Польщі, Естонії і Румунії, сказав Вадефуль. Нещодавно також відбулась низка незрозумілих інцидентів з безпілотниками в Данії. "Ці дії не є збігом обставин, а частиною схеми, яка націлена на наш повітряний простір, нашу критичну інфраструктуру в цілому і нашу готовність до розгортання", – сказав він.

Реакція на загрозу є безпомилковою, сказав Вадефуль: "НАТО завжди пильний, здатний діяти в будь-який час і захищає кожен дюйм території нашого Альянсу". Ціна свободи – це також постійна пильність, продовжив Вадефуль. Це передбачає постійну адаптацію до ситуації загрози.

Особливо в обороні проти дронів необхідно і надалі розвивати сили і засоби, збільшувати час реагування і ще тісніше об'єднувати системи в єдину мережу. Це ключове питання для оборони східного флангу НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також попередив про зростаючу загрозу з боку Росії у світлі нещодавніх інцидентів з безпілотниками. "Ці дії ще раз показали нам, що Росія все більше стає загрозою для НАТО", – сказав Пісторіус.

Москва випробовує союзників по НАТО "з дедалі більшою частотою і інтенсивністю". Владімір Путін свідомо намагається "підірвати європейську безпеку і територіальну цілісність європейських країн", продовжив Пісторіус.

Але очільникові Кремля це не вдасться. "Ми не дозволимо заманити себе в путінську пастку безперервної ескалації. Ми будемо зберігати холодну голову і залишатися непохитними і рішучими".

Варто зазначити, що Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо концепції "стіни дронів" для захисту східних країн від російських повітряних вторгнень.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.