Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в пятницу

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 18 октября, он может принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами на борту самолета Air Force One.

На пути в Вашингтон одна из журналисток спросила Трампа, будет ли он принимать Зеленского 18 октября в Белом доме.

"Я думаю, что да", – сказал американский президент в ответ.

В свою очередь Зеленский в понедельник заявлял, что на этой неделе намерен отправиться в США.

"Я встречусь с президентом Трампом в Вашингтоне на этой неделе", – говорил он во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Киеве.

Напомним, первым о встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

За последние несколько дней Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели два телефонных разговора, которые в частности касались предоставления американских крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко начинает неделю переговоров со своими американскими коллегами в Вашингтоне.