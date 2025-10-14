СМИ узнали, почему Трамп и Зеленский решили встретиться лично

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский во время личной встречи 17 октября в Белом доме намерены обсудить, какое оружие необходимо предоставить Украине, которая противостоит российской агрессии.

Об этом говорится в публикации портала Axios, сообщает "Европейская правда".

В частности, по данным источников портала, на встрече речь пойдет о том, нужно ли США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

"Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", – сообщил Axios один из источников.

Ожидается, что Зеленский прибудет в США в четверг, 16 октября.

С понедельника в Вашингтоне должен находиться руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак. Как указано, он должен подготовить все к визиту Зеленского.

В понедельник Зеленский также сообщил, что в США вылетела украинская делегация. Он добавил, что состоятся "несколько других важных встреч" с оборонными компаниями и, возможно, законодателями.

Напомним, первым о встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

За последние несколько дней Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели два телефонных разговора, которые в частности касались предоставления американских крылатых ракет Tomahawk.