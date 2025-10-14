Зеленський і Стубб майже годину говорили про підтримку США та посилення ППО

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм фінським візаві Александром Стуббом, вони "координували позиції".

Про це український лідер повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Вранці 14 жовтня Зеленський повідомив, що зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо "не втратити імпульс поширення миру".

Він наголосив, що війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів.

Відтак він говорив про це майже годину зі Стуббом, вони координували позиції.

"Важливо, що президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Звісно, правильні кроки Америки можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України. У нас є відповідне бачення", – зазначив він.

Також вони обговорили нещодавні російські удари по українській енергетиці та потребу в посиленні ППО.

ДОПОВНЕНО о 12:35. Після розмови Стубб виступив із заявою у соцмережі Х.

"Завжди добре обмінюватися думками щодо розвитку ситуації навколо агресивної війни Росії. Зараз головне – зосередитися на короткостроковій військовій допомозі, довгострокових гарантіях безпеки та мирному процесі", – заявив він.

Зазначимо, це вже друга розмова Зеленського зі Стуббом за кілька днів.10 жовтня президент Фінляндії зателефонував своєму українському візаві після зустрічі з президентом США.

Президент Фінляндії, нагадаємо, активно залучений до дипломатичної роботи щодо західних "гарантій безпеки" для України та відіграє значну роль у спробах доносити аргументи України і Європи до президента США Дональда Трампа – у тому числі завдяки грі в гольф.

Cтубб був серед європейських лідерів, які відвідали Вашингтон разом з Володимиром Зеленським 18 серпня, після того, як Трамп зустрівся на Алясці з господарем Кремля.