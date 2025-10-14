Зеленский и Стубб почти час говорили о поддержке США и усилении ПВО

Президент Владимир Зеленский пообщался со своим финским визави Александром Стуббом, они "координировали позиции".

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Утром 14 октября Зеленский сообщил, что сейчас, когда война на Ближнем Востоке заканчивается, важно "не потерять импульс распространения мира".

Он подчеркнул, что война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров.

Поэтому он говорил об этом почти час со Стуббом, они координировали позиции.

"Важно, что президенту Трампу удалось реализовать необходимые вещи для освобождения заложников и прекращения войны в Газе. Конечно, правильные шаги Америки могут сработать и для прекращения войны России против Украины. У нас есть соответствующее видение", – отметил он.

Также они обсудили недавние российские удары по украинской энергетике и необходимость усиления ПВО.

ДОПОЛНЕНО в 12:35. После разговора Стубб выступил с заявлением в соцсети Х.

"Всегда хорошо обмениваться мнениями о развитии ситуации вокруг агрессивной войны России. Сейчас главное – сосредоточиться на краткосрочной военной помощи, долгосрочных гарантиях безопасности и мирном процессе", – заявил он.

Отметим, это уже второй разговор Зеленского со Стуббом за несколько дней. 10 октября президент Финляндии позвонил своему украинскому визави после встречи с президентом США.

Президент Финляндии, напомним, активно вовлечен в дипломатическую работу по западным "гарантиям безопасности" для Украины и играет значительную роль в попытках доносить аргументы Украины и Европы до президента США Дональда Трампа – в том числе благодаря игре в гольф.

Стубб был среди европейских лидеров, посетивших Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским 18 августа, после того, как Трамп встретился на Аляске с хозяином Кремля.