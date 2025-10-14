СМИ: на должность премьера Молдовы рассмотрят бизнесмена, который более 20 лет живет в Украине

Бизнесмен Александру Мунтяну, который проживает в Украине более 20 лет, может стать кандидатом на должность премьер-министра Молдовы.

Об этом сообщают источники Ziarul de Gardă в политических кругах, пишет "Европейская правда".

Мунтяну 61 год, он представляет себя как "американец молдавского происхождения". Ранее он не был вовлечен в политическую деятельность.

Информацию о возможном выдвижении Мунтяну на должность премьер-министра Молдовы подтвердили ZdG несколько независимых друг от друга источников.

Согласно той же информации, его кандидатуру будут обсуждать на заседании партии "Действие и солидарность" (PAS), запланированном на вторник, 14 октября.

Как отмечает издание, Мунтяну ведет довольно непубличный образ жизни и редко появляется на публике.

Общедоступные данные показывают, что Александру Мунтяну является одним из основателей Американской торговой палаты в Молдове (AmCham Moldova), президентом-основателем Французского альянса в Молдове (более 25 лет), а также сопредседателем Консультативного совета по делам Юго-Восточной Европы и Евразии (BAC SEE).

В 2018 году Александру Мунтяну баллотировался на внутренних выборах в Американскую торговую палату в Украине, организацию, которая представляет интересы американских и международных компаний, работающих на украинском рынке. Тогда Мунтяну представился как "американец молдавского происхождения, который проживает в Украине уже 20 лет".

Мунтяну является основателем частной инвестиционной компании 4i Capital Partners специализирующейся на управлении инвестициями в Украине, Беларуси и Республике Молдова.

Напомним, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, партия власти "Действие и солидарность" (PAS) получает в парламенте 55 мест – то есть единоличное большинство.

Молдавские СМИ сообщали, что на должность премьер-министра будет предложено несколько кандидатур. Среди них – действующий премьер Дорин Речан, инвестор Василе Тофан (отказавшийся от кресла премьера), министр образования Дан Перчун и бывший глава МИД Нику Попеску.

13 октября Дорин Речан заявил, что не будет снова возглавлять правительство, а вместо этого уйдет из политики, чтобы продолжить работу в частном секторе.

