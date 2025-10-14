Из Германии в Польшу пытались ввезти более 20 тонн незаконных отходов

Национальная налоговая администрация Польши (KAS) задержала 23 тонны незаконных отходов, перевозившихся из Германии.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел на бывшем пограничном переходе в селе Свецко. Транспорт, который должен был перевозить отходы "в виде бумаги и картона" из Германии в город в Мазовецком воеводстве, вызвал подозрение у правоохранителей.

Как установили сотрудники, водитель грузовика не имел необходимых документов, а материалы, заявленные в системе SENT, значительно отличались от фактически перевезенных отходов. Вместо бумаги и картона, транспорт содержал смесь отходов, в которую входили пластик, фольга и текстиль.

Фото: RMF24

Как подчеркнули сотрудники, перевозка таких смесей без надлежащих документов является серьезным нарушением правил обращения с отходами.

Дело в настоящее время находится под надзором Главной инспекции по охране окружающей среды. Власти детально анализируют всю ситуацию и принимают меры для выяснения обстоятельств попытки незаконной перевозки отходов в Польшу.

Как отметил польский вещатель, этот инцидент не является единичным случаем. Польша уже годами борется с проблемой незаконной перевозки отходов из-за границы.

В 2023 году бастовали мусорщики в Париже, их протест был частью более масштабных акций против непопулярной пенсионной реформы, которую в итоге приняли.

Весной 2025 года жители британского Бирмингема испытали большие проблемы с вывозом отходов из-за забастовки мусорщиков.

А недавно писали, что в столице Болгарии Софии обостряется мусорный кризис для нескольких районов из-за спора о новых контрактах.