Президент Румынии не видит риска, что Россия нападет на Молдову

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что риска того, что Россия атакует Молдову, нет.

Заявление румынского президента приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Дан, пока российской агрессии противостоит Украина, риска для Молдовы стать жертвой нападения нет.

"У Республики Молдова есть только два соседа, Украина и Румыния. К счастью, Украина сопротивляется, то есть Молдова не может быть атакована с этой стороны и тем более со стороны Румынии, которая является страной-членом НАТО. Поэтому, пока Украина сопротивляется, этой опасности нет", – сказал румынский президент.

Он считает, что если бы выборы в Молдове выиграли пророссийские силы, то существовала бы опасность укрепления российского военного присутствия в Приднестровье.

"Если бы пророссийские силы выиграли, то они позволили бы укрепить небольшие вооруженные силы численностью около 1000 человек, которые сейчас находятся в Приднестровье. Но так, пока Украина сопротивляется, Молдова не подвергается никакой угрозе", – добавил Дан.

Ранее главнокомандующий румынской армии Георгица Влад заявил, что Румыния как близкий союзник Молдовы готова помочь ей, если бы страна подверглась агрессии со стороны России.

Кроме того, президент Румынии верит, что Молдова станет членом ЕС "за три года" и что Приднестровье не является препятствием для этого.

