Разведка Британии назвала масштабы потерь России в 2025 году

Британская разведка считает, что по состоянию на 2025 год российская армия потеряла более 300 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом говорится в обзоре разведки от 14 октября, пишет "Европейская правда".

Британские разведчики считают, что российские потери в живой силе за 2025 год составили примерно 332 тысячи. Также они считают, что Россия могла потерять примерно 1 млн и 118 тысяч военных за все время полномасштабного вторжения.

В анализе отметили, что среднесуточные потери России в сентябре 2025 года составили 950 человек, что является "умеренным увеличением по сравнению со среднесуточными потерями России в августе 2025 года".

Также аналитики отметили, что зарегистрированный уровень потерь России уменьшался ежемесячно с марта 2025 года по август 2025 года. Однако в октябре 2025 года уровень потерь России постоянно рос, превышая 1000 потерь ежедневно с 5 по 12 октября.

Инфографика: Х

"Снижение ежемесячного уровня потерь России происходило одновременно с тем, как российские войска поддерживали высокий темп операций на всем фронте, а Россия продолжала постепенно завоевывать новые территории", – добавили в анализе.

В июле глава военной полиции Эстонии заявил, что человеческие потери России в неспровоцированной войне против Украины уже превысили потери советско-финской войны.

В начале сентября руководитель отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю заявил, что потери российской армии в живой силе за последние месяцы уменьшились, поскольку Россия изменила тактику наступления на Украину.