В Германии неизвестные устроили курятник в вагоне поезда

В Германии неизвестные разбросали солому и перевезли трех кур в купе первого класса поезда S-Bahn из Эссена в Кельн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По информации, полученной изданием, неизвестные превратили купе первого класса поезда S6 из Эссена в Кельн в передвижной курятник.

"В поезде находилось несколько кур; поезд был засыпан соломой и землей, что делало его похожим на курятник", – говорится во внутреннем отчете об инциденте.

На фотографиях, которые сейчас также распространяются в социальных сетях, видно трех кур на толстом слое соломы. Сообщается, что птиц заметили только на конечной остановке поезда.

Машинист сообщил органам власти о своей находке. Отреагировали федеральная полиция, пожарная служба и служба спасения животных. В ответ на запрос Spiegel представитель федеральной полиции подтвердил операцию и заявил, что птицы находятся под опекой Кельнской службы спасения животных. По его словам, на месте не удалось установить ни перевозчиков, ни даже владельцев кур.

Федеральная полиция подала жалобу на неизвестное лицо. Согласно немецкому законодательству, перевозка животных является "административным правонарушением из-за загрязнения железнодорожных объектов".

Остается неясным, могут ли записи с камер видеонаблюдения с поезда дать какие-то подсказки о происхождении птиц. По данным Федеральной полиции, анализ видеозаписей может занять несколько дней.

Напомним, в немецком городе Дортмунд из ботанического сада Ромбергпарк неизвестные похитили цветок под названием аморфофалюс гигантский, который считается самым смертоносным в мире.

А в июле в Италии задержали 58-летнего фермера за повреждение резервуара акведука Дворца Казерта возле Неаполя, из которого он воровал воду.