Премьер Франции пошел на уступку социалистам в вопросе пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в своей первой речи перед парламентом во вторник сказал, что планирует заморозить решение о повышении минимального пенсионного возраста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В обращении к Национальной ассамблее Франции Лекорню сказал, что его правительство хочет заморозить непопулярную пенсионную реформу, которая повысила минимальный возраст выхода на пенсию для большинства работников, до следующих президентских выборов в 2027 году.

"Приостановление (реформы. – Ред.) должно быть возможностью. Обсуждение вопроса пенсий – это не просто финансовое уравнение. Это важная часть нашего социального договора. И этот договор тоже нуждается в пересмотре", – сказал премьер.

Лекорню одновременно добавил, что такая приостановка должна сопровождаться соответствующими сбережениями, чтобы сдержать неконтролируемые государственные расходы и снизить дефицит бюджета.

Заявление премьера Франции является победой для оппозиционной Социалистической партии Франции, которая угрожала проголосовать за отставку новосозданного правительства, если оно не заморозит пенсионную реформу.

16 октября правопопулистское "Нацобъединение" Ле Пен-Барделлы, ультралевая "Непокоренная Франция", коммунисты и "Зеленые" настроены выразить ему недоверие, а голоса социалистов станут определяющими. Для свержения правительства от них достаточно 25 голосов "за".

После повторного назначения на должность Себастьен Лекорню заявил, что единственной целью нового правительства будет "преодолеть политический кризис".

