В среду 7 стран НАТО должны объявить о финансировании закупки оружия у США для Украины

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый формат "Рамштайн") ожидается заявление семи стран-союзников об их взносах.

Об этом заявила на встрече с журналистами в Брюсселе посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По ее словам, обеспечение финансирования от PURL является одним из приоритетов для украинских дипломатов.

"PURL для нас – очень серьезный приоритет. И мы рассчитываем, что на заседании в формате "Рамштайн" по меньшей мере 7 стран озвучат свои взносы в PURL – это те страны, которые уже сигнализировали о своей готовности", – заявила она.

Инициатива PURL предусматривает, что государства-члены НАТО, а также государства-партнеры Альянса финансируют закупку в США оружия, которое поступает напрямую в Силы обороны Украины.

Посол напомнила, что сейчас шесть государств-членов НАТО уже объявили о своем вкладе.

"Но мы также работаем над тем, чтобы некоторые страны, которые будут анонсировать свои взносы, увеличили их объем. Также я очень надеюсь, что завтра мы увидим страны, которые уже сделали свой вклад в PURL, но готовы сделать повторный уже сейчас, не дожидаясь конца года или начала следующего", – заявила она.

Как сообщала "Европейская правда", в среду, 15 октября, Великобритания и Германия созывают заседание в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду на ежемесячные поставки в рамках PURL на сумму $1 млрд.

Накануне глава МИД Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.