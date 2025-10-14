Після дронової атаки РФ на Польщу у НАТО змінили ставлення до України – посол

Російська дронова атака на Польщу у вересні призвела до того, що європейські партнери почали значно краще чути пояснення України про її роль у спільній безпеці.

Про це заявила на зустрічі з журналістами в Брюсселі посол України при НАТО Альона Гетьманчук, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За переконанням дипломатки, цей напад у підсумку зіграв на шкоду Росії, а аргументи України почали більше чути. "Якщо Путін хотів відвернути увагу від України цими атаками, то схоже, він вчергове прорахувався і насправді ще більше привернув до нас увагу", – додала вона.

Найголовніша зміна – те, що у НАТО з'явилося більше розуміння того, що Україна є активом для безпекового об'єднання на континенті.

"Ми і раніше постійно казали: "Україна – це контрибутор в євроатлантичну безпеку, ми маємо унікальний досвід". Але саме тепер, після дроновоі атаки на Польщу, порушення повітряного простору інших країн Альянсу, наші партнери у НАТО почали сприймати це інакше. Є підвищений інтерес до нашої експертизи, наших знань і вивчених за час повномасштабної війни уроків", – пояснила вона.

Питання українського досвіду відбиття дронової атаки, як очікується, буде одним з основних на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони у середу, на яке від України уперше приїде міністр Денис Шмигаль.

За словами Гетьманчук, вже надійшли запитання від партнерів: "Після дронової атаки на Польщу міністри хочуть почути і про ключові уроки та висновки, які Україна для себе зробила за понад 3,5 роки війни. Їм цікаво побачити в динаміці – від того, як ми збивали перші дрони, коли їх були одиниці, до прогресу, який робимо сьогодні, коли їх сотні".

Крім того, Рада Україна-НАТО дасть змогу обговорити плани України на рівні міністрів оборони.

Нагадаємо, у вересні Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Українські військові вже розгорнули місію у Данії, щоб ділитися з колегами досвідом України у протидії ворожим безпілотникам.