Российская дроновая атака на Польшу в сентябре привела к тому, что европейские партнеры начали значительно лучше слышать объяснения Украины о ее роли в общей безопасности.

Об этом заявила на встрече с журналистами в Брюсселе посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По убеждению дипломата, это нападение в итоге сыграло во вред России, а аргументы Украины начали больше слышать. "Если Путин хотел отвлечь внимание от Украины этими атаками, то похоже, он в очередной раз просчитался и на самом деле еще больше привлек к нам внимание", – добавила она.

Самое главное изменение – то, что в НАТО появилось больше понимания того, что Украина является активом для объединения в сфере безопасности на континенте.

"Мы и раньше постоянно говорили: "Украина – это контрибутор в евроатлантическую безопасность, мы имеем уникальный опыт". Но именно теперь, после дроновой атаки на Польшу, нарушения воздушного пространства других стран Альянса, наши партнеры в НАТО начали воспринимать это иначе. Есть повышенный интерес к нашей экспертизе, нашим знаниям и изученным за время полномасштабной войны урокам", – пояснила она.

Вопрос украинского опыта отражения дроновой атаки, как ожидается, будет одним из основных на заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны в среду, на которое от Украины впервые приедет министр Денис Шмыгаль.

По словам Гетьманчук, уже поступили вопросы от партнеров: "После дроновой атаки на Польшу министры хотят услышать и о ключевых уроках и выводах, которые Украина для себя сделала за более чем 3,5 года войны. Им интересно увидеть в динамике – от того, как мы сбивали первые дроны, когда их были единицы, до прогресса, который делаем сегодня, когда их сотни".

Кроме того, Совет Украина-НАТО позволит обсудить планы Украины на уровне министров обороны.

Напомним, в сентябре Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Украинские военные уже развернули миссию в Дании, чтобы делиться с коллегами опытом Украины в противодействии вражеским беспилотникам.