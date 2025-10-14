"Потерянная" картина испанского художника 17 века случайно нашлась в музее Хельсинки

Ценная работа испанского художника XVIII века, которую в Испании считали утраченной, найшлась в художественном музее в Хельсинки, столице Финляндии.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Работа испанского художника Антонио дель Кастильо и Сааведра, жившего в XVIII веке, "Мученик Сан Педро" перестанет считаться пропавшей на родине в Испании после того, как ее "нашли" в экспозиции музея искусств Villa Gyllenberg в Хельсинки.

Куратор музея Лотта Нюлунд во время отдыха в Испании зашла в художественный музей в Кордове и там, рассматривая работы художника, обратила внимание на картины, помеченные как утерянные. Среди них она узнала картину из экспозиции своего музея.

Женщина проверила свои предположения, пришла к выводу, что это действительно та самая работа, и сообщила об этом коллегам в музее Кордовы, где обрадовались находке.

В Финляндии работа оказалась в XX веке в результате перекупа картины финским банкиром Ане Гюлленбергом у Гёсты Стенмана в 1935 году. Он, в свою очередь, приобрел ее в картинной галерее Лондона.

