В ОБСЄ призначили уповноважену з питань викрадених українських дітей

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс призначив шведську парламентарку Каріну Едебрінк уповноваженою з питання викрадення та депортації російською стороною українських дітей.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомила пресслужба ОБСЄ.

Про призначення уповноваженої з питань викрадених українських дітей голова ПА ОБСЄ оголосив після нещодавнього візиту до Києва, під час якого обговорював це питання з президентом Володимиром Зеленським.

64-річна Каріна Едебрінк – шведська політикиня, яка обиралась до парламенту своєї країни від Соціал-демократичної партії з 2018 року.

Каріна Едебрінк

У межах Парламентської асамблеї ОБСЄ Едебрінк активно займалася питанням викрадених Росією дітей як спеціальна доповідачка Парламентської групи підтримки України.

У липні вона опублікувала детальний звіт під назвою "Викрадення та депортація українських дітей Росією", в якому закликає до посилення міжнародної співпраці, зокрема через Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей та ініціативу президента Зеленського Bring Kids Back UA.

Розвідка Британії раніше вказувала, що понад 19,5 тисячі українських дітей були примусово переселені або депортовані російською владою на материкову частину Росії та незаконно окуповану територію Криму.

Низка лідерів держав-партнерів України акцентували, що питання повернення додому викрадених Росією українських дітей має бути частиною потенційних мирних домовленостей.