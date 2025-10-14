В ОБСЕ назначили уполномоченного по вопросам похищенных украинских детей

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс назначил шведскую парламентарию Карину Эдебринк уполномоченной по вопросам похищения и депортации российской стороной украинских детей.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщила пресс-служба ОБСЕ.

О назначении уполномоченного по вопросам похищенных украинских детей председатель ПА ОБСЕ объявил после недавнего визита в Киев, во время которого обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским.

64-летняя Карина Эдебринк – шведская политик, которая избиралась в парламент своей страны от Социал-демократической партии с 2018 года.

Карина Эдебринк

В рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ Эдебринк активно занималась вопросом похищенных Россией детей в качестве специального докладчика Парламентской группы поддержки Украины.

В июле она опубликовала подробный отчет под названием "Похищение и депортация украинских детей Россией", в котором призывает к усилению международного сотрудничества, в частности через Международную коалицию за возвращение украинских детей и инициативу президента Зеленского Bring Kids Back UA.

Разведка Великобритании ранее указывала, что более 19,5 тысячи украинских детей были принудительно переселены или депортированы российскими властями на материковую часть России и незаконно оккупированную территорию Крыма.

Ряд лидеров государств-партнеров Украины подчеркнули, что вопрос возвращения домой похищенных Россией украинских детей должен быть частью потенциальных мирных договоренностей.