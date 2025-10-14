СМИ: Писториус недоволен компромиссным законопроектом о военном призыве

Из-за позиции министра обороны Германии Бориса Писториуса партии федеральной коалиции отложили представление законопроекта об изменениях в модели военного призыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщил Spiegel.

В течение последних нескольких недель переговорщики от консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии договаривались о компромиссе, который должен был вывести из тупика вопрос о новой модели военной службы.

Соглашение должно было быть представлено общественности во вторник, и парламентские фракции уже согласовали пресс-релиз, но запланированную пресс-конференцию отменили вечером без предупреждения.

По информации Spiegel, компромиссный законопроект вызвал недовольство Писториуса, поскольку существенно отличается от его предложения – в частности, предлагает лотерейную процедуру призыва на военную службу.

Принцип будет заключаться в том, что в случае нехватки добровольцев для прохождения военной службы будут по принципу лотереи выбирать призывников среди тех, кто должен заполнять соответствующую анкету. Служба будет длиться от 6 месяцев.

Министр обороны Германии сказал, что не удовлетворен соглашением, поскольку оно слишком далеко от его законопроекта и не является особенно практичным, пишет Spiegel.

Голосование Бундестага в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но из-за споров его отложили.

Законопроект, предложенный Писториусом, не предусматривает немедленного восстановления обязательной военной службы в Германии. Согласно документу, с 2026 года всем молодым гражданам Германии будут рассылаться анкеты о желании пройти службу в Бундесвере. Заполнение анкеты будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин.