Гегсет сподівається, що держави НАТО закуплять більше зброї у США для України

У Сполучених Штатах очікують, що європейські держави-союзники по НАТО закуповуватимуть у них більше зброї у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для передачі її Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив глава Пентагону Піт Гегсет перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств.

Очільник Міністерства війни США висловив сподівання, що європейські союзники по НАТО закуплять більше американської зброї для України в рамках PURL.

"Наші очікування сьогодні полягають у тому, що ще більше країн зроблять додаткові внески, придбають ще більше, щоб забезпечити Україну всім необхідним для мирного завершення цього конфлікту", – заявив Гегсет.

Він нагадав, що PURL – це "ініціатива, у межах якої європейські країни купують американське озброєння, передають його НАТО для ведення боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт".

"Якщо ми чогось навчилися за президентства Трампа, то це активне застосування принципу "мир завдяки силі". Мир досягається тоді, коли ти сильний. Не коли говориш гучні слова чи вказуєш пальцем, а коли маєш реальні й потужні можливості, які викликають повагу у противника", – наголосив міністр війни США.

Він підкреслив, що "саме це робить НАТО, саме це уособлює ініціатива PURL".

Як повідомляла "Європейська правда", раніше генсек НАТО Марк Рютте анонсував приєднання нових держав до закупівель зброї в США для України.

Під час низки заходів за участі міністрів оборони НАТО у Брюсселі 15 жовтня, на які запрошений також український міністр Денис Шмигаль, Україна у пріоритетному порядку ставить питання про фінансування закупівлі зброї в США за програмою PURL.

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер у вівторок повідомив, що оголошення про нові поставки зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня.

Раніше Київ казав, що особливо покладається на США в питанні постачання життєво важливих засобів ППО та ракет дальньої дії на тлі посилення Росією бомбардування України.