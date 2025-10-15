Хегсет надеется, что страны НАТО закупят больше оружия у США для Украины

В Соединенных Штатах ожидают, что европейские государства-союзники по НАТО будут закупать у них больше оружия в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для передачи его Украине.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил руководитель Пентагона Пит Хегсет перед началом заседания Североатлантического совета на уровне руководителей оборонных ведомств.

Глава Министерства войны США выразил надежду, что европейские союзники по НАТО закупят больше американского оружия для Украины в рамках PURL.

"Наши ожидания сегодня заключаются в том, что еще больше стран сделают дополнительные взносы, приобретут еще больше, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для мирного завершения этого конфликта", – заявил Хегсет.

Он напомнил, что PURL – это "инициатива, в рамках которой европейские страны покупают американское вооружение, передают его НАТО для ведения борьбы в Украине, чтобы принести мир в этот конфликт".

"Если мы чему-то научились при президентстве Трампа, то это активное применение принципа "мир через силу". Мир достигается тогда, когда ты сильный. Не когда говоришь громкие слова или указываешь пальцем, а когда имеешь реальные и мощные возможности, которые вызывают уважение у противника", – подчеркнул министр войны США.

Он подчеркнул, что "именно это делает НАТО, именно это олицетворяет инициатива PURL".

Как сообщала "Европейская правда", ранее генсек НАТО Марк Рютте анонсировал присоединение новых государств к закупкам оружия в США для Украины.

Во время ряда мероприятий с участием министров обороны НАТО в Брюсселе 15 октября, на которые приглашен также украинский министр Денис Шмыгаль, Украина в приоритетном порядке ставит вопрос о финансировании закупки оружия в США по программе PURL.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер во вторник сообщил, что объявления о новых поставках оружия Украине в рамках PURL прозвучат уже на этой неделе.

Ранее Киев говорил, что особенно полагается на США в вопросе поставки жизненно важных средств ПВО и ракет дальнего действия на фоне усиления Россией бомбардировки Украины.