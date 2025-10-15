Росія відмовляється платити Грузії 253 млн євро компенсації, присудженої ЄСПЛ

Речник Кремля Дмитрій Пєсков у середу сказав, що Росія не буде виконувати рішення Європейського суду з прав людини про присудження компенсації Грузії за так звану "бордеризацію".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

На прохання прокоментувати рішення ЄСПЛ Пєсков на брифінгу назвав його "окремою субстанцією".

"Рішення виконувати не будемо", – додав він.

Нагадаємо, що Росію у березні 2022 року вигнали з Ради Європи, після чого Москва заявила про невизнання будь-яких рішень ЄСПЛ. Водночас у самому суді вказують, що мають юрисдикцію над усіма справами, які були подані до виходу РФ.

Європейський суд з прав людини напередодні уточнив, що Росія має виплатити Грузії 253 млн євро через встановлення незаконного "кордону" на адміністративній межі з окупованими нею грузинськими територіями та порушення прав людини, які з цього випливають.

Грузія подала позов проти Росії до ЄСПЛ у серпні 2018 року та доводила, що "бордеризація" створила ситуацію системного порушення прав людини, зокрема загрози життю для людей, які перетинають адміністративний кордон з окупованими Росією територіями.

У квітні 2024 року суд визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.