Россия отказывается платить Грузии 253 млн евро компенсации, присужденной ЕСПЧ

Представитель Кремля Дмитрий Песков в среду сказал, что Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека о присуждении компенсации Грузии за так называемую "бордеризацию".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

На просьбу прокомментировать решение ЕСПЧ Песков на брифинге назвал его "отдельной субстанцией".

"Решение выполнять не будем", – добавил он.

Напомним, что Россию в марте 2022 года выгнали из Совета Европы, после чего Москва заявила о непризнании любых решений ЕСПЧ. В то же время в самом суде указывают, что имеют юрисдикцию над всеми делами, которые были поданы до выхода РФ.

Европейский суд по правам человека накануне уточнил, что Россия должна выплатить Грузии 253 млн евро из-за установления незаконной "границы" на административной границе с оккупированными ею грузинскими территориями и нарушения прав человека, которые из этого вытекают.

Грузия подала иск против России в ЕСПЧ в августе 2018 года и доказывала, что "бордеризация" создала ситуацию системного нарушения прав человека, в частности угрозы жизни для людей, пересекающих административную границу с оккупированными Россией территориями.

В апреле 2024 года Суд признал, что так называемая "бордеризация" на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.