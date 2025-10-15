Шмигаль у НАТО натякнув на Tomahawk, але не взявся називати цю ракету
Міністр оборони України Денис Шмигаль натяками розповів про очікування від постачання Україні ракет Tomahawk.
Про це він заявив на засіданні Контактної групи з оборони України (відомої також як формат "Рамштайн"), повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
Очільник Міноборони України оголосив, що є кілька ключових напрямків, за якими Україна розраховує на оборонну підтримку від партнерів. Перший напрямок – це ініціатива PURL, створена для фінансування закупівлі американської зброї для України.
З усього масиву озброєння, що може постачатися за PURL, Шмигаль окремо виділив один з типів зброї.
"Є одне дуже важливе питання – далекобійні ракети, що є у (американських. – "ЄП") партнерів. Назву цієї ракети всі добре знають, вона абсолютно широко відома", – заявив він. З якоїсь причини міністр не став говорити, що йдеться про дискусії щодо закупівлі ракет Tomahawk.
"Ми запитуємо про них для того, щоби посилити тиск на Росію економічно і через руйнування її військової інфраструктури", – пояснив потребу в цих ракетах очільник українського Міноборони.
Як повідомлялося, українська делегація у США вже зустрілась з виробником ракет Tomahawk.
Примітно також, що у НАТО вважають можливим постачання Tomahawk і не вірять у відповідь Росії.
Також відомо, що у п'ятницю 17 жовтня Трамп говоритиме із Зеленським про Tomahawk.