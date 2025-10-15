Шмыгаль в НАТО намекнул на Tomahawk, но не взялся называть эту ракету

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль намеками рассказал об ожиданиях от поставок Украине ракет Tomahawk.

Об этом он заявил на заседании Контактной группы по обороне Украины (известной также как формат "Рамштайн"), сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Глава Минобороны Украины объявил, что есть несколько ключевых направлений, по которым Украина рассчитывает на оборонную поддержку от партнеров. Первое направление – это инициатива PURL, созданная для финансирования закупки американского оружия для Украины.

Из всего массива вооружения, которое может поставляться по PURL, Шмыгаль отдельно выделил один из типов оружия.

"Есть один очень важный вопрос – дальнобойные ракеты, которые есть у (американских. – "ЕП") партнеров. Название этой ракеты все хорошо знают, она абсолютно широко известна", – заявил он. По какой-то причине министр не стал говорить, что речь идет о дискуссии по закупке ракет Tomahawk.

"Мы спрашиваем о них для того, чтобы усилить давление на Россию экономически и через разрушение ее военной инфраструктуры", – пояснил потребность в этих ракетах глава украинского Минобороны.

Как сообщалось, украинская делегация в США уже встретилась с производителем ракет Tomahawk.

Примечательно также, что в НАТО считают возможным поставки Tomahawk и не верят в ответ России.

Также известно, что в пятницу 17 октября Трамп будет говорить с Зеленским о Tomahawk.