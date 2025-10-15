Премʼєр Франції анонсував голосування про призупинення пенсійної реформи в листопаді

Французький премʼєр-міністр Себастьєн Лекорню в середу сказав, що парламент зможе проголосувати за призупинення суперечливої пенсійної реформи в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Лекорню сказав, що запропонує призупинити пенсійну реформу шляхом внесення поправки до законопроєкту про фінансування соціального забезпечення.

"Уряд повинен подати поправку до законопроєкту про фінансування соціального забезпечення вже в листопаді", – заявив прем'єр-міністр Франції у Національній асамблеї під час першої сесії запитань до уряду.

Напередодні Лекорню сказав, що пропонує заморозити непопулярну пенсійну реформу, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, до наступних президентських виборів у 2027-му.

Цей крок привітала Соціалістична партія Іспанії, без підтримки якої Лекорню може загрожувати вотум недовіри 16 жовтня.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.