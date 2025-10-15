Премьер Франции анонсировал голосование о приостановке пенсионной реформы в ноябре

Французский премьер-министр Себастьен Лекорню в среду сказал, что парламент сможет проголосовать за приостановку противоречивой пенсионной реформы в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Лекорню сказал, что предложит приостановить пенсионную реформу путем внесения поправки в законопроект о финансировании социального обеспечения.

"Правительство должно подать поправку в законопроект о финансировании социального обеспечения уже в ноябре", – заявил премьер-министр Франции в Национальной ассамблее во время первой сессии вопросов к правительству.

Накануне Лекорню сказал, что предлагает заморозить непопулярную пенсионную реформу, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, до следующих президентских выборов в 2027-м.

Этот шаг приветствовала Социалистическая партия Испании, без поддержки которой Лекорню может грозить вотум недоверия 16 октября.

