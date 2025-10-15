Чешские СМИ узнали альтернативных кандидатов на главу МИД после скандала

В партии-победительнице парламентских выборов в Чехии ANO уже не рассматривают возможности назначения главой МИД почетного лидера партии "Автомобилистов" после того, как СМИ обнародовали его скандальные комментарии из прошлого.

Об этом говорится в публикации Novinky, пишет "Европейская правда".

В ANO решили, что почетный лидер "Автомобилистов" Филип Турек после скандала не может войти в правительство и не будет рассматриваться как кандидат на министра иностранных дел. Теперь они ожидают, предложат ли "Автомобилисты" другого кандидата или попросят изменить распределение портфелей между коалиционными партнерами.

Теперь первым потенциальным кандидатом на главу МИД называют бывшего евродепутата Яна Заградила, который после работы в Европарламенте стал экспертом "Автомобилистов" по внешней политике. Он пока не подтверждает и не опровергает этого.

Заградил известен тем, что выступал за "менее конфронтационные и более прагматичные" отношения с Китаем. Эта его позиция противоречит позиции президента страны Петра Павела, который, наоборот, видит в Китае угрозу безопасности.

Потенциальным кандидатом якобы является также Карел Беран – дипломат с 30-летним опытом, который за свою карьеру возглавлял чешские посольства в Италии, Испании и Латинской Америке. Он был бы менее противоречивым кандидатом.

Может быть и так, что "Автомобилисты" захотят перераспределения портфелей. В частности, среди них есть заинтересованные в должности министра здравоохранения – но также она принципиальна и для Бабиша.

Также партию может заинтересовать Минобразования, поскольку в своей предвыборной программе она обещала "революцию в образовании" – в том числе отмену инклюзии и введение доплаты за обучение на определенных специальностях.

Напомним, скандал вокруг Турека вспыхнул в прошлую пятницу, когда издание Deník N опубликовало архив давних, уже удаленных сообщений Турека в социальных сетях с расистскими и сексистскими заявлениями.

После этого петиция против назначения Турека в правительство, в частности министром иностранных дел, в настоящее время собрала более 5 тысяч подписей; также звучат призывы к президенту Петру Павелу не утверждать Турека в должности. Президент со своей стороны дал понять, что если комментарии Турека – не выдумка, он не видит его на любой должности в правительстве.

В начале недели ожидаемый новый премьер, лидер ANO Андрей Бабиш собрал лидеров "Автомобилистов" на переговоры в связи со скандалом. После встречи объявили, что решение о замене кандидатуры Филипа Турека не принимали.

В то же время журналисты Seznam Zprávу узнали, что диалог об этом якобы уже начался. В частности, Туреку могут предложить должность вице-спикера Палаты депутатов.

На выходных звучали заявления, что "Автомобилисты" не согласятся на участие в коалиции, если Туреку откажут в министерской должности, однако похоже, что позже в партии смягчили позицию по этому поводу.

