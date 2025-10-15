СМИ: в НАТО ждут решения Чехии о дальнейшей судьбе "снарядной инициативы"

В НАТО считают, что пока преждевременно решать, может ли Альянс заменить Чехию в обеспечении поставок артиллерийских боеприпасов Украине в рамках так называемой "снарядной инициативы".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил агентству ČTK неназванный представитель НАТО.

Источник в Альянсе сказал, что инициатива по поставкам боеприпасов играет очень важную роль в оказании поддержки Украине.

"На этом этапе, однако, мы должны ждать решения нового правительства Чехии. Если я правильно понимаю, пока никакого решения не принято. От этого будет зависеть, будет ли НАТО действовать в этом вопросе. На этом этапе это немного преждевременно", – добавил источник.

Лидер популистской партии ANO, победившей на парламентских выборах, Андрей Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время недавно он смягчил свою риторику в отношении инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Также Бабиш пообещал не выделять средства из бюджета на военную помощь Украине, но допустил, что частные военные компании могут выполнять заказы.

Чешский президент Петр Павел сказал, что сокращение или прекращение поддержки Украины путем инициативы Праги по поставкам боеприпасов повредит прежде всего самой Чехии.