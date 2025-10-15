Министр обороны Румынии уверяет, что страна готова сбивать дроны-нарушители

Румынский министр обороны Йонуц Моштяну в среду подтвердил готовность страны сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

Моштяну положительно оценил дискуссии, которые состоялись в рамках встречи министров обороны стран НАТО в среду, в частности в контексте усиления противовоздушной обороны.

"Мы сделали шаги, чтобы двигаться быстрее, мы все видели инциденты, которые произошли на восточном фланге, и это было сигналом, что мы должны двигаться быстрее, быть более гибкими, быть совместным командованием НАТО на всем восточном фланге, которое будет координировать все оборонные возможности", – сказал министр.

Он добавил, что Румыния географически находится "очень близко к войне" и знает, "как легко дрон может попасть в наше пространство".

"Мы приняли меры. Мы поняли, что на данный момент имеем, вероятно, одно из самых современных законодательств на уровне ЕС, которое позволяет армии сбивать все, что несанкционированно летает в воздушном пространстве", – сказал Моштяну.

Министр также сказал, что на фоне последних событий "Альянс работает гораздо быстрее, чем в прошлые годы".

Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны.

Румыния также надеется быстро наладить на своей территории производство дронов совместно с Украиной для внутреннего использования, а также для стран-членов Европейского Союза и НАТО.