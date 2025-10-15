У Бельгії зафіксували різке зростання російського імпорту, передусім СПГ

За останні три місяці суттєво зріс імпорт російських товарів, насамперед скрапленого природного газу, до Бельгії.

Як пише "Європейська правда", про це в середу повідомив Національний банк Бельгії.

У центробанку Бельгії вказали, що з липня по серпень 2025 року імпорт російських товарів до країни зріс на 113,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За таке зростання відповідає скраплений природний газ, на який припало дві третини всього імпорту Бельгії з Росії з початку 2025-го, йдеться в повідомленні. Решту імпорту становили передусім метали та хімікати.

"Значне збільшення обсягів імпорту СПГ протягом останніх трьох місяців, особливо в липні та серпні (коли обсяг імпорту зріс утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року), повністю змінило довгострокову тенденцію в загальному імпорті з Росії", – додали в Національному банку Бельгії.

Там розповіли, що з початку 2025 року загальна вартість імпортованого з Росії СПГ "наблизилася до показника за весь 2024 рік".

Як відомо, ЄС веде переговори про припинення імпорту російських нафти і газу до січня 2028 року та санкцій, які заборонять російський скраплений природний газ (СПГ) на рік раніше.

У жовтні план ЄС щодо відмови від енергоносіїв РФ подолав першу політичну перепону.

